Loreen edustaa Ruotsia euroviisuissa – tuleeko kisasta musiikillinen Suomi-Ruotsi-maaottelu?

Loreen on ollut jo pitkään vedonlyöntien kärjessä koko euroviisujen voittoon. Näillä näkymin toukokuisista euroviisuista on tulossa siis Suomi-Ruotsi-maaottelu, sillä vedonlyönneissä Käärijä on sijalla kolme. Vain Ukrainan kappale on Loreenin ja Käärijän välissä.