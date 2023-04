Lola Odusogalle kävi onnettomuus treeneissä – edessä sairausloma: "Näin ne pelot toteutuvat"

View this post on Instagram

– Näin ne pelot toteutuvat! En ole koskaan kävellyt kepeillä, eikä ole polville tapahtunut mitään vakavaa, mutta nyt! Olen siis aina pelännyt aivan hulluna sitä, että polvilleni tapahtuisi jotain, siis jopa vähän sairaalloisestikin. Ajattelin aina, että kivun lisäksi ehkä pyörryn ja oksennan ällötyksestä sitten jos/kun niin käy, koska voin fyysisesti pahoin jo kun frendi kertoo omista polviongelmistaan. No mutta, here we go! Päätin, että pääsette kaikki mukaan seuraamaan saikuttamistani oikein saikkupäiväkirjojen parissa, Odusoga kirjoitti jakamaansa julkaisuun.