Liverpool todella lähellä Valioliigan mestaruutta

Liverpool otti 1–0-voiton Leicesteristä, ja on todella lähellä Valioliigan mestaruutta.

Trent Alexander-Arnold laukoi Liverpoolin voitto-osuman Leicesterin vieraana.

Liverpoolin voitto tarkoittaa sitä, että se nousee 79 pisteeseen ja sillä on 13 pisteen ero kakkosena olevaan Arsenaliin. Ottelukierroksia on jäljellä enää viisi, eli pisteitä on vielä jaossa 15. Toisin sanoen Liverpoolin tarvitsee ottaa enää yksi voitto jäljellä olevista otteluista, tai vastavuoroisesti Arsenalin menettää kolme pistettä kauden lopuissa otteluissa.

Leicesterille tappio oli kova kolaus. Joukkue on sarjassa toiseksi viimeisenä 18 pisteellä, ja tappio sinetöi sen putoamisen Mestaruussarjaan ensi kaudeksi.

Sajrassa toisena oleva Arsenal otti tänään 4–0-voiton Ipswichistä. Sen ero kolmantena olevaan Newcastleen on seitsemän pistettä.