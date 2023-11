Live kello 11.15: Presidenttiehdokkaat joutuvat nuorten tenttiin

Helsingin messukeskuksessa järjestettävään vaalitenttiin osallistuvat Jussi Halla-aho , Olli Rehn , Mika Aaltola , Alexander Stubb ja Pekka Haavisto . Tilaisuuden moderoi Suomen nuorten ilmastodelegaatti Hanna Höijer ja kysymykset on kerätty nuorilta yhteistyössä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton ja Nuorisovaltuustojen liiton kanssa.

Nuorten ilmastohuippukokouksen järjestävät nuoret, ja siihen on ilmoittautunut yli 600 nuorta ja 40 nuorisojärjestöä eri puolilta Suomea. Tilaisuudessa on muun muassa paneelikeskusteluja ja työpajoja. Siihen osallistuu nuorten lisäksi esimerkiksi päättäjiä, tutkijoita, yritysmaailman edustajia ja ilmastoneuvottelijoita. Tilaisuuden virallinen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.