Lisa Rinna, 60, poseeraa nakuhaalarissa – kertoo rohkeista valinnoistaan

Rinna on tunnettu rohkeista valinnoistaan. Hän avasi lehdessä ajatusmaailmaansa.

– En vaan välitä paskaakaan, mitä ihmiset ajattelevat minusta ja se on ollut suurin lahja, jonka olen oppinut, hän kertoi Page Sixin mukaan.

Rinna on naimisissa näyttelijä Harry Hamlinin kanssa. He menivät naimisiin vuonna 1997 ja heillä on kaksi aikuista tytärtä: Delilah, 25, ja Amelia, 22.