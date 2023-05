Lintubongarit kokoontuvat tänään Tornien taistoon

Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä leikkimielinen kilpailu, jossa lintutornista pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia kahdeksassa tunnissa.



Leikkimielinen bongauskilpailu Tornien taisto käynnistyy tänään.



Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä leikkimielinen kilpailu, jossa lintutornista pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia kahdeksassa tunnissa. Samalla tehdään lintuharrastusta tunnetuksi. Osallistumismaksuilla kerätään varoja linnustonsuojeluun.



Tornien taistoon voi osallistua 3–8 hengen joukkueena missä tahansa Suomen liki 600 lintutornista tai muussa tornissa.



Yleisö on tervetullut vierailemaan kaikissa Tornien taistoon osallistuvissa torneissa koko tapahtuman ajan. Useiden tornien lähiympäristössä järjestetään tämän lisäksi kaikille avoin linturetki tai muu opastus klo 10.



Kisa alkaa aamuviideltä ja jatkuu kello yhteen saakka päivällä.