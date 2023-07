Linnanmäen Panoraama-laite jumittui korkeuksiin – pelastuslaitos auttamassa

Pelastuslaitos on paikalla auttamassa ihmisiä laitteesta. Pelastuslaitoksen mukaan laite on jumissa 20–30 metrin korkeudessa. Pelastuslaitos jouduttiin kutsumaan paikalle, sillä Linnanmäen henkilökunta ei saanut laitetta liikkumaan omin avuin.

Laite on noin 50 metriä korkea.

Toinen kerta jumissa

– Heihin on oltu koko ajan yhteydessä, ja heillä ei ole ollut mitään hätää. Adlivankinin mukaan vaaratilannetta ei ole missään vaiheessa ollut.

Linnanmäen Panoraama on jumittunut myös vuonna 2022. Tällöinkin loukkuun jääneet ihmiset pelastettiin nosturilla.

– Tässä vaiheessa en osaa vielä sanoa, mikä vian on aiheuttanut. Nyt tärkein tehtävä on saada asiakkaat alas, sitten tutkitaan, mikä tämän on aiheuttanut.