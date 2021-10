Liki satatuhatta korealaista houkuteltiin Japanista Pohjois-Korean sosialistiseen utopiaan – Kim Jong-un kutsuttu oikeuteen

Taustalla Korean miehitys

Sodan jälkeen maahan jääneiden korealaisten siirtomaa-ajan aikaiset kansalaisuudet lakkautettiin, ja heistä tuli käytännössä ei minkään maan kansalaisia, sillä Japani ei aluksi tunnustanut Pohjois-, saati Etelä-Koreaa. Esimerkiksi vertaisarvioidussa Diaspora without Homeland: Being Korean in Japan -kirjassa kuvataan, miten köyhyys, työttömyys ja huoli lasten tulevaisuudesta korealaisvähemmistössä loivat otollista maaperää kotiutusohjelmaksi kutsutulle operaatiolle. Pohjois-Korean syyksi aloittaa ohjelma vuonna 1959 on esitetty muun muassa halvan työvoiman tarvetta Korean sodan jälkeen, joskin Kim Il-sungin hallinnolla arvellaan olleen myös poliittisia motiiveja.