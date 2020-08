Liittovaltion joukot yrittävät puuttua tulenarkaan poliittiseen tilanteeseen Yhdysvalloissa – tutkija: Tempaus on osa Trumpin vaalikampanjaa

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annalan mukaan presidentti Donald Trumpin päätös turvautua liittovaltion joukkoihin kaupunkien kurinpidossa on osa istuvan presidentin vaalistrategiaa.

Liittovaltion joukkojen lähettäminen kaupunkeihin on epätavallista. Kaupunkien järjestyksestä vastaavat normaalisti kaupunkien omat poliisit.

– Hän pyrkii osoittamaan, että hän on vahva johtaja, joka puuttuu asioihin ja saa tällaiset mahdolliset mellakoinnit ja mielenosoitukset kuriin. Tämä ei ole varmaankaan sattumaa, että nämä ovat demokraattijohtoisia kaupunkeja, joihin Trump on päättänyt näitä joukkoja lähettää.

Viestinä laki ja järjestys

Annalan mukaan Trumpilla on oikeus lähettää joukkoja turvaamaan liittovaltion omaisuutta kuten esimerkiksi rakennuksia eri kaupunkeihin.

– Eri asia on sitten se, ovatko nämä joukot toimineet kaikilta osin lain mukaisesti.

Hyödyt kyseenalaiset

Tilanne on hankala esimerkiksi Portlandissa.

– Moni siellä kokee, että mielenosoittajien ja viranomaisten välit ovat vain kärjistyneet entisestään. Toki Trumpin versio on se, että tilanne siellä on nyt parempi, koska hän on nujertanut tilannetta kovalla kädellä.