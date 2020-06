Liikenne Suomen ja Viron välillä jatkaa vilkastumistaan

Rajavartiolaitoksen mukaan käännytettävien määrä on pysynyt matalana, koska Tallinnan satamassa on kaksi Suomenlahden merivartioston rajavartijaa. Heidän tehtävänsä on kertoa Suomeen matkustaville ihmisille jo ennalta maahanpääsyn edellytyksistä.