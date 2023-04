Libanonin puolelta iskettiin Israeliin raketeilla – tilanne kireimmillään yli vuosikymmeneen

Israeliin ammuttiin torstaina lukuisia raketteja Libanonin puolelta. Israelin armeija kertoi havainneensa 34 rakettia, jotka ammuttiin Libanonin puolelta Israeliin ja joista 25 Israelin ilmapuolustus sai pysäytettyä. Armeijan mukaan viisi rakettia osui Israelin alueelle.



Kyseessä on vakavin eskalaatio rajalla sitten vuoden 2006, kun Israel ja Hizbollah taistelivat 34-päiväisen sodan. Mikään ryhmä ei välittömästi ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi, mutta Israelin armeija sanoi olevansa varma, että kyse on palestiinalaisten raketeista.



Armeijan edustajan mukaan armeija olettaa Hizbollahin tienneen asiasta ja Libanonin olevan osin vastuussa.



Aiemmin tällä viikolla Israelin poliisia arvosteltiin sen jälkeen kun poliisit olivat ottaneet yhteen muslimien kanssa al-Aqsan moskeijassa Jerusalemissa.



YK on vedonnut kaikkiin osapuoliin tilanteen vakauttamiseksi.