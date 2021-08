Jukka on seurannut seitsemän vuoden ajan joutsenperheen ilmiömäistä rutiinia Jokelassa – suojatie ylitetään joka päivä samaan aikaan: "Ainoa paikka maailmassa"

Luontokuvausta harrastava Jukka Pihlainen on seurannut seitsemän vuoden ajan Jokelassa laulujoutsenia, jotka suorittavat häkellyttävän täsmällisesti päivittäin samaa rutiinia.

"Jokela on ainoa paikka maailmassa"

Pihlaisen mukaan laulujoutsenperheellä on vakituinen reitti, jota ne kulkevat päivittäin. Reitti on kahden lammen välissä ja se sisältää muun muassa metsäpolun ja suojatien ylityksen.

– Suojatien ylitys on tosi upea tilanne nähdä aina, ihastelee Pihlainen.

Laulujoutsenten teputtelu samaa reittiä pitkin on ihastuttanut myös paikallisia asukkaita. Myös Pihlainen on haltioissaan joutsenpariskunnasta ja niiden poikasista, sillä se on hänen mukaansa hyvin harvinainen tapahtuma.