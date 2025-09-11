Tuusulassa Sulantiellä syttyi torstaina iltapäivällä palamaan noin 700 neliömetrin kokoinen teollisuushalli.
Palo on saatu sammutettua, mutta siitä leviää vielä savua ympäristöön. Pelastuslaitos kehottaa Ihmisiä sulkemaan ovet ja ikkunat sekä ilmanvaihdon.
Pelastuslaitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että hallissa oli sisällä kaasupulloja ja ajoneuvoja.
Palossa ei pelastuslaitoksen mukaan tullut henkilövahinkoja.
Hälytys palosta tuli noin viiden aikaan iltapäivällä. Paloa sammuttamaan hälytettiin yhteensä 19 pelastuslaitoksen yksikköä.