Leijonille taas synkkiä uutisia – jälleen loukkaantuminen

Buffalo Sabresin maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen loukkaantui joukkueen aamujäillä.

Luukkonen joutui sivuun yön ottelusta Columbusta vastaan. Buffalo tiedotti Luukkosen kärsivän lievästä loukkaantumisesta, ja valmentaja Lindy Ruffin mukaan suomalaisvahdin tilannetta seurataan päivä päivältä.

Buffalon maalilla yön ottelussa Columbusta vastaan pelasi James Reimer. Buffalo voitti ottelun 3–2.

Leijonat ovat saaneet viime viikkojen aikana jobinpostia 4 Nations Face Off -turnauksen kannalta. Erityisesti puolustuksen osalta miehiä on tippunut pois ikävän paljon. Miro Heiskanen kävi juuri polvileikkauksessa eikä ole mukana turnauksessa. Myös Jani Hakanpää on poissa Leijonien vahvuudesta. Rasmus Ristolaisen tilanne on epäselvä – hän oli viime yön Philadelphian ottelusta sivussa.

Suomi on nimennyt joukkueeseensa kolme maalivahtia: Juuse Saroksen, Ukko-Pekka Luukkosen ja Kevin Lankisen.