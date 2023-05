Leijonien tulevalle vastustajalle huonoja uutisia

Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Lauridsen ja Dichow olevat molemmat loukkaantuneita, joten he matkustavat kotiin. Kaksikon paikkaajiksi ovat tulossa maalivahti William Rörth ja Mikkelin Jukureita edustava puolustaja Oliver Larsen. TV2:n mukaan asia on käsittelyssä kansainvälisellä jääkiekkoliitolla IIHF:llä ja se on viimeistä silausta vailla.