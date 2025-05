Leijonien tilastot hyytävää luettavaa

Leijonilla on kolmen pelaamansa ottelun jälkeen parannettavaa useilla osa-alueilla. Suomen tilastot MM-kisoista ovat paikoin hyytäviä.

Leijonilla on turnauksen avausotteluistaan saldona niukka 2–1-voitto Itävallasta, nousu 4–3-jatkoaikavoittoon Ranskasta ja lopulta täpäräksi muodostunut 1–2-tappio kisaisäntä Ruotsille.

Suomi on edelleen hyvissä asemissa etenemään jatkoon kahdeksan joukkueen lohkostaan, mutta useilla osa-alueilla tilastot näyttävät tylyjä lukemia.

Turnauksen alun sakannut ylivoima on ilman ainuttakaan onnistumista koko kisojen pohjasakkaa. Alivoimallakin Leijonat on vain 50 prosentin tappolukemallaan koko kisojen huonoin, kun kuudesta ylivoimasta vastustaja on rokottanut kolmesti. Tilannetta ei ole helpottanut se, että joukkue on ottanut kolmessa ottelussaan jo 11 kahden minuutin rangaistusta.

Paljon parannettavaa on myös maalinteon tehokkuudessa. Suomi on onnistunut maalinteossa vain reilussa seitsemän kertaa 98 laukauksesta. Huonommalla tehokkuudella ovat laukoneet vain Slovenia, Slovakia ja Tanska.

Saros ja Björninen erottuvat

Tilastojen valossa kisojen alun harvoihin onnistujiin suomalaisista kuuluu maalivahti Juuse Saros, jonka Itävalta- ja Ruotsi-otteluiden torjuntaprosentti 94,74 on turnauksen toiseksi paras Ruotsin Jakob Markströmin (97,06%) jälkeen. Saros on torjunut 57 kohtaamastaan laukauksesta 54 ja on päästänyt vain 1,53 maalia ottelua kohti.

Hannes Björninen on napsinut aloituksia vahvalla 79,55 prosentin onnistumisella. Edellä on vain Kanadan Bo Horvat, jolle aloitukset ovat kääntyneet 84,85 prosentin varmuudella. Muut Leijonien sentterit eivät mahdu edes turnauksen 30 parhaan listalle. Heistä vain Juho Lammikko pääsee plussan puolelle voittoprosentillaan 51,8.

Sen sijaan vain yhden aloituksen 15:stä Ruotsia vastaan voittanut Juuso Pärssinen on aloittanut 26,1 prosentin ja Mikael Ruohomaa 25,9 prosentin onnistumisella.

Leijonien pisteykkönen on kolmen ottelun jälkeen puolustaja Mikko Lehtonen. Kapteenille on kertynyt tehot 0+4.