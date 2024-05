Kompastuuko Tre Kronor tähän MM-kisoissa? Samassa tilastossa myös pelote Leijonille

Yhdeksi mahdolliseksi ongelmaksi on nostettu Tre Kronorin ylivoimapeli. Joukkue on ollut alivoimalla täydellinen suorittaja, mutta ylivoima on takkuillut Erik Karlssonin , Victor Hedmanin ja Lucas Raymondin kaltaisista NHL-tähdistä huolimatta.

Ruotsi on hyödyntänyt 19 ylivoimamahdollisuudestaan vain kolme, prosentin ollessa vajaat 16. Se tuo kymmenennen sijan turnauksen ylivoimatilastossa, jossa Suomi (18,75 prosenttia) on kahdeksantena.

Suomi kohtaa maanantaina Tanskan, joka on yv-tilastossa Suomen ja Tre Kronorin välissä. Leijonien tiistain vastustaja Sveitsi on puolestaan tilastokakkonen (35,71). NHL-tähtien vahvistama joukkue on mättänyt eniten ylivoimamaaleja (10), mahdollisuuksia sillä on ollut 28. Listaykkösenä on Saksa huimalla 45,45 prosentin ylivoimatehollaan.