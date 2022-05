Leijonien MM-vastustajan uho ihmetyttää Lauri Marjamäkeä – "Tulee nyt näyttämään sitten ja kokeilee toisen kerran"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Suomi on kaikkien asiantuntijoiden mukaan ennakkosuosikki kamppailuun. Leijonat on hävinnyt ainoastaan Ruotsille, ja senkin ottelun vasta voittolaukauksilla. C Moren studiossa Lauri Marjamäki ja Lasse Kukkonen spekuloivat Slovakian mahdollisuuksia Leijonia vastaan.