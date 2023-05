Olli Jokinen kaappasi Tero Lehterän kainaloonsa – iso huomio sveitsiläispelaajien käytöksestä MM-kisoissa: "Ollaan näin"

Sveitsi on jyrännyt MM-alkulohkossaan vakuuttavasti voitosta voittoon. Vaikka vastukset eivät ole vielä olleet sieltä kovimmasta päästä (Slovenia, Norja, Kazakstan, Slovakia), ei maaliero 19-2 jätä juuri jossiteltavaa.

C Moren asiantuntija Tero Lehterä arvioi Slovakia-voiton jälkeen, että kolmen NHL-avun, Nico Hischierin , Kevin Fialan ja Jonas Siegenthalerin liittyminen joukkueeseen sekoitti hetkellisesti Sveitsin peliä. Silti voitto tasoero Slovakiaan oli selvä.

– Heillä on kolme peliä alkusarjassa jäljellä ennen kahdeksatta ottelua (puolivälierä). He tulevat parantamaan. Minun kirjoissani Sveitsi pysyy siellä (suosikkien joukossa), en ykkössuosikiksi nosta, mutta heidän on mahdollista voittaa.