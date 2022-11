Leijonien kokoonpano uuteen uskoon – Marko Anttila ja Hannes Björninen sivuun, SM-liigan tehohyökkääjä kehiin

Kaksikosta Turkulainen on nakuttanut tällä kaudella kovaa jälkeä kotimaisessa Liigassa. Turkulainen on Liigan pistepörssissä toisena (20 ottelua, 4+16=20) heti Lukon Anrei Hakulisen (21 ott, 8+13=21) jälkeen. Hakulinen loukkaantui torstain Sveitsi-pelissä ja hän on alustavan arvion mukaan viikkoja sivussa.