Leijonien kapteenisto MM-kisoihin: Kultasankari kantaa C-kirjainta

Mikko Lehtonen toimii Leijonien kapteenina perjantaina käynnistyvissä jääkiekon MM-kisoissa.

Leijonat ilmoitti kapteenistonsa torstaina ennen harjoitustensa alkua. Lehtosen varakapteeneiksi on nimetty Hannes Björninen ja Teuvo Teräväinen.

Sveitsiläistä Zürichiä edustavalle Lehtoselle MM-kisat ovat jo uran kuudennet. Lisäksi 31-vuotias puolustaja on käynyt läpi kahdet olympialaiset. Kultaa Lehtonen on voittanut kahdesti MM-kisoissa ja kerran olympialaisissa. Lisäksi hänellä on mestaruudet myös nuorten MM-kisoista, Ruotsin ja Sveitsin liigasta sekä CHL:stä.

Leijonat kohtaa perjantaina MM-kisojen avausottelussaan Itävallan. Suomi pelaa lohkonsa Tukholmassa, toinen lohko pelataan Tanskan Herningissä.