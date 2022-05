Leijonien avausottelu keräsi jättiläisyleisön television ääreen

Suomi–Norja-ottelua seurasi Nokia Arenassa täysi tupa, mutta televisionkin ääreen riitti väkeä. Kotivastaanottimestaan ottelua seurasi perjantaina yli 2,1 miljoonaa suomalaista. Keskikatsojamäärä MTV3 ja C More Sport 1 -kanavilla oli yhteensä 1,28 miljoonaa.

– Kotikisoja on selvästi odotettu. On hienoa nähdä yleisön sankoin joukoin kannustavan Leijonia niin paikan päällä Tampereella kuin vastaanottimien ääressä. MM-kisat on nyt saatu komeasti käyntiin, MTV:n Channels & Digital Consumption -yksikön johtaja Iina Eloranta sanoo.