Leijonat oudossa tilanteessa MM-jääkiekossa – "Pienemmät kuin vuosikausiin"

MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen asettaa Kanadan MM-kisojen suurimmaksi mestarisuosikiksi. Suomea ei rankingin keulapaikoilta kannata sen sijaan etsiä.

Kanadan kapteenina kisoissa toimii kaiken voittanut jääkiekkoikoni Sidney Crosby.

– Kun Crosby astuu koppiin, hän on aika vakavamielinen. Mä luulen, että heillä on yksi sellainen hauska ilta Crosbyn kanssa tuossa alkusarjan aikana. MacKinnon on hyvin samantyylinen. He ovat kavereita keskenään, vaikka ikäeroakin on, Kapanen luonnehti mestarisuosikkiaan perjantaina.

Myös Olli Jokinen muistutti tylystä tosiasiasta: aina kun Kanada on lähtenyt arvokisoihin Crosby kapteeninaan, vaahteranutut ovat palanneet kulta kaulalla. Suomi löytyi MTV Urheilun rankingista sijalta kuusi.

– Rankingikin kertoo siitä, että odotukset ovat pienemmät kuin vuosikausiin. En muista, koska ne olisivat olleet näin alhaiset. Viime vuonna Suomi oli kahdeksas, sitä ennen seitsemäs. Paineet ovat sitä kautta poissa ja latu on auki, Karri Kivi muistutti.

Suomi kohtaa tänään MM-kisoissa iltaottelussa Ranskan.

Arvioita tehtäessä turnauksesta oli pelattu avausottelut.

Katso MM-ranking ja asiantuntijoiden tarkemmat perustelut artikkelin yläosan videolta.