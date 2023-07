Lehtijuttu 10-vuotiaasta Janne Katajasta ihastuttaa: "Sinusta olisi tullut upea arkkipiispa!"

Juontaja Janne Kataja jakoi Instagram-tililleen kuvasarjan lehtijutusta, joka oli julkaisun kuvatekstin perusteella päätynyt hänen äitinsä käsiin vuosien jälkeen tämän ystävältä. Kellertäville sivuille painetun jutun otsikkona lukee 10-vuotias Janne on todellinen tietoniekka.

Kyseessä on Se!-aikakauslehden juttu 10-vuotiaasta Katajasta. Aulis Haapalan kirjoittamassa jutussa kerrotaan, että "Janne Kataja Riihimäeltä on semmoinen miehenalku, että niitä on harvassa", ja että "häneltä saa aikuinen ihminenkin neuvon asiaan kuin asiaan".