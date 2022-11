Lavrovin terveyttä todisteleva video näyttää: Venäjän ulkoministeri istuu amerikkalaisten tuotteiden ympäröimänä

Lavrovia esittelevällä videolla näkyy mielenkiintoisesti, kuinka ulkoministeri on käytännössä yhdysvaltalaisten tavaroiden ympäröimänä.

Brittilehti The Sun huomauttaa, että Lavrovin pöydällä on yli tuhannen euron arvoinen iPhone 14 -kännykkä. Ranteessaan Lavrovilla näyttäisi puolestaan olevan Apple Watch -älykello. Eikä tässä vielä kaikki, sillä Lavrov on pukeutunut amerikkalaisen artistin Jean-Michel Basquiatin logolla varustettuun t-paitaan.