Lavrov ärähti Macronin ydinasepuheista: "Uhkaus Venäjää kohtaan"

Venäjä on reagoinut äkäisesti Ranskan presidentin Emmanuel Macronin keskiviikkoiseen puheeseen, jossa tämä pohti Ranskan ydinasepelotteen laajentamista muihin Euroopan maihin.

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Macronin puheet on tulkittava uhkaukseksi Venäjää kohtaan.

– Totta kai se on uhka Venäjää kohtaan. Jos hän näkee meidät uhkana -- ja sanoo että on tarpeellista käyttää ydinasetta, valmistautuu käyttämään ydinasetta Venäjää vastaan, totta kai se on uhka, Lavrov sanoi torstaina.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puolestaan sanoi puheen olleen "äärimmäisen hyökkäävä".

– Tuntuu siltä, että Ranska haluaa sodan jatkuvan, Peskov sanoi.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoi, että Macronin puhe oli "irrallaan todellisuudesta".

Lue myös: Turkki valmis lähettämään rauhanturvaajia Ukrainaan

Macron: Venäjä uhka Ranskalle

Macron sanoi keskiviikkona tv-puheessaan, että Venäjä on uhka Ranskalle ja Euroopalle, minkä vuoksi Ranskan ja sen eurooppalaisten liittolaisten on reagoitava.

Hän sanoi päättäneensä aloittaa strategisen keskustelun Ranskan ydinasepelotteen käyttämisestä muidenkin Euroopan maiden suojaamiseen.

Macronin mukaan päätös ydinaseiden käyttämisestä pysyisi Ranskan presidentillä.

Lue myös: Macron väläytti Ranskan ydinasepelotteen laajentamista

Macronin mukaan Euroopan on varauduttava siihen tilanteeseen, ettei Yhdysvallat enää ole Euroopan tukena, vaikka hän sanoikin toivovansa Yhdysvaltain tuen jatkuvan.

– Euroopan tulevaisuutta ei tarvitse päättää Washingtonissa tai Moskovassa, Macron sanoi.

Ennen tv-puhettaan Macron oli puhunut puhelimessa Saksan todennäköisen seuraavan liittokanslerin Friedrich Merzin kanssa.

Merz on sanonut haluavansa keskustelua Ranskan ja Britannian ydinpelotteen jakamisesta. Ranska ja Britannia ovat Länsi-Euroopan ainoat ydinasevallat.