Lauri Markkanen säkenöi Utahin pistelinkona

Voitto oli Utahille toinen putkeen seuran voitettua sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Dallasin. Kymmenestä viime pelistään Utah on voittanut seitsemän.

Utah ja Markkanen kohtasivat Toronton ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Utahilla on nyt kaudellaan voiton puolella, sillä voittoja on kertynyt 27 ja tappioita 26. Torontolle tappioita on kertynyt 30 ja voittoja 23.