Latuja suljetaan poikkeuksellisen lumitilanteen takia Jyväskylässä – puiden lumikuorma aiheuttaa vaaratilanteita hiihtäjille

Jyväskylän seudulla on satanut runsaasti lunta ja tykkylumi on kaatanut puita ja puiden latvoja runsaasti hiihtolatujen päälle. Tämä aiheuttaa turvallisuusriskin latuja käyttäville kuntalaisille, jonka vuoksi osa kaupungin laduista on suljettu osittain ja jotkut kokonaan.