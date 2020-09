"Lasti voidaan vapauttaa, kun vakuus on asetettu" – näin hinausyritys perustelee Amorellan kyydissä olleilta rekoilta vaadittavia kymmenientuhansien eurojen maksuja

Karille ajaneen Viking Amorellan kyydissä olleet kuorma-autot lasteineen on purettu Ahvenanmaalle Långnäsin satamaan. Kuljettajat saavat ajoneuvonsa haltuun vasta kuljetusyhtiön maksettua vakuusmaksun pelastustyöstä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

– Tällä hetkellä alusta hinataan neljän Alfons Håkansin aluksen voimin Långnäsistä edelleen Naantaliin. Hinaus on osa Alfons Håkansin ja Viking Linen aiemmin viikolla sopimaa meripelastussopimusta. Meripelastussopimus kattaa myös aluksen lastin pelastamisen, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että merilain säännösten nojalla pelastettavasta aluksesta on asetettava vakuus. Vaatimus vakuudesta koskee myös aluksen lastia.

– Aluksen lasti voidaan vapauttaa, kun vakuus on asetettu. Vakuuden asettaa tavallisesti lastin omistajan vakuutusyhtiö.

Rahti odottaa Ahvenanmaalla

Vakuusvaatimus ei kuitenkaan koske matkustajien henkilökohtaista omaisuutta, joksi luetaan myös henkilöautot. Meripelastusta koskeva lainsäädäntö ja meripelastustoiminta eivät täten estä henkilöautojen luovuttamista omistajilleen. Tiedotteen mukaan meripelastuksesta vastaavan Alfons Håkansin tahtotila ja päämäärä on vapauttaa m/s Amorellan rahti mahdollisimman nopeasti, jotta aluksella olleet ajoneuvot pääsevät jatkamaan matkaansa.

– Yksikään taho ei kuitenkaan ole ottanut vastuuta M/S Amorellan kokonaislastin vakuuksien kattamisesta. Näin ollen Alfons Håkansin tehtäväksi on jäänyt kerätä vakuudet rahdin omistajilta yksitellen, mikä on väistämättä hidastanut rahdin vapauttamista. Suurena haasteena on ollut selvittää lastin omistajat, sillä rekat ja lasti eivät ole samassa omistuksessa.