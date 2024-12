Laskutelineongelma iski toiseenkin Jeju Airin koneeseen kesken lennon tappavan turman jälkeen

Etelä-Korea suunnittelee tarkastavansa kaikki maassa käytössä olevat Boeing 737-800 -sarjan lentokoneet.

Etelä-Korean Soulista lähtenyt Jeju Air -lentoyhtiön matkustajakone joutui maanantaina palamaan lähtökentälle laskutelineongelmien takia, kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap.

Lentotietopalvelu Flightradar24:n mukaan kyseessä on sama Boeing 737-800 -konetyyppi kuin Etelä-Koreassa viikonloppuna tapahtuneessa tuhoisassa lento-onnettomuudessa.

Sunnuntaiaamuna Suomen aikaa Thaimaan pääkaupungista Bangkokista Etelä-Koreaan palaamassa ollut Jeju Airin matkustajakone teki hätälaskun ilman laskutelineitä ja törmäsi lentokentän rakenteisiin ja syttyi palamaan.

Turmassa kuoli 179 ihmistä. Onnettomuus sattui Muanin kansainvälisellä lentokentällä maan lounaisosassa. Kyseessä on on pahin lentoturma, mitä Etelä-Koreassa on tapahtunut.

Sunnuntaisessa onnettomuudessa laskutelineiden rikkoutumisen syynä pidetään alustavien tietojen mukaan koneen osumista lintuparveen. Viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan turmasyyn selvittämiseksi.

Konetta varoitettiin ennen sen ensimmäistä laskeutumisyritystä lintuparvesta. Joitakin minuutteja tämän jälkeen koneen lentäjä teki hätäkutsun ja yritti laskeutumista uudelleen.

Etelä-Korea suunnittelee tekevänsä erityistarkastuksen kaikkiin maassa käytössä oleviin Boeing 737-800 -sarjan lentokoneisiin.

Yonhapin mukaan Jeju Airilla on käytössä kaiken kaikkiaan 39 Boeing 737-800 -mallin lentokonetta.

Jeju Airin matkustajakone joutui maanantaina palaamaan lähtökentälle laskutelineongelmien vuoksi. Kuvakaappaus Flightradar-sivustolta.