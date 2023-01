Laskettelurinteessä loukkaantuneelle Manuel Neuerille korvaaja – Bayern München hankki maajoukkueässän

Sommer, 34, on torjunut Sveitsin maajoukkueessa vuodesta 2012 ja Bundesliigassa vuodesta 2014. Hän on pelannut kolmissa MM-kilpailuissa ja kaksissa EM-kilpailuissa.

– Yann Sommer on meille arvokas lisä, koska hänellä on mittava kansainvälinen kokemus, ja hän on pelannut jo vuosia Bundesliigassa. Hänellä on kaikki tarvittava, jolla hän voi auttaa meitä välittömästi menestymään. Olemme varmoja, että voimme saavuttaa tavoitteemme hänen kanssa, toimitusjohtaja Oliver Kahn kertoi Bayernin verkkosivuilla.