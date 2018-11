Lämpimälle syksylle hyvästit, ensi viikolle hyytävän kirkas alku: "Jos jotain sataisi, se olisi lunta"

Sunnuntaina aurinkoisinta on pohjoisessa, mutta etelässäkin aurinko pilkottaa. Pilvisintä on maan keski- ja itäosissa, sanoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.

– Pohjoisessa on pakkasta, maan keskiosassa ollaan nollan vaiheilla ja etelässä on korkeintaan 3–4 astetta. Koillisesta puhaltavan viiman takia ilma tuntuu sitäkin kylmemmältä, Rintaniemi ennustaa.

Nyt kannattaa pestä auto

Sunnuntain ja maanantain välinen yö on hyytävä pakkasyö koko maassa. Maanantaina etelässä ollaan vielä pari astetta plussan puolella, meteorologi ennustaa.

– Maanantaina on aurinkoinen pakkaspäivä, Etelä-Suomessa on jokunen lämpöaste. Vaihteeksi tällaista säätä. Nyt kannattaisi pestä auto jos sellaista on ajatellut, Rintaniemi vinkkaa.