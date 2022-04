Lakiesitys: Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistuvia voisi lähettää koulutukseen ulkomaille

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman nopeasti. Sitä mukaa myös kierroksen on tarkoitus kestää vain viikon.

Muutosten tarkoituksena on asiaa valmistelleen työryhmän mukaan mahdollistaa nykyistä laajemmin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden käyttäminen maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämässä ampumakoulutuksessa.

Tavoitteena on samalla entistä monipuolisemman ampumakoulutuksen järjestäminen.

Mahdollisuus lähettää vapaaehtoisia koulutukseen ulkomaille

– Kiinnostus vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kohtaan on kasvanut voimakkaasti. Tehokas ja monipuolinen ampumaharjoittelu on tärkeä osa tätä koulutusta ja tämän harjoittelun tarve on lisääntynyt, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.