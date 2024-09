Laitaoikeistolainen vapauspuolue voitti Itävallan parlamenttivaalit

Vapauspuolueen johtaja hehkutti uuden ajan alkua

Hallitusneuvotteluista on ennakoitu vaikeita, sillä vapauspuolueen on vaikea löytää kumppaneita. Vapauspuolue on aiemmin toiminut hallituskoalitioissa, mutta nyt se on ensimmäistä kertaa suosituin puolue.