Lahden epäillystä murhasta vangittuna nyt yhteensä kuusi ihmistä – uhri kolmekymppinen mies

Lahdessa joulukuun alkupuolella tapahtuneesta henkirikoksesta on vangittuna yhteensä kuusi epäiltyä. Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi torstaina 37-vuotiaan lahtelaismiehen, jota epäillään viiden aiemmin vangitun ohella 31-vuotiaan lahtelaismiehen murhasta.



Aiemmin vangitut lahtelaisnainen ja neljä miestä ovat edelleen tutkintavankeudessa, poliisi kertoi tiedotteessaan.



Henkirikoksen epäillään tapahtuneen 6.–11. joulukuuta. Poliisi ei ole kommentoinut tekotapaa, sitä, missä päin Lahtea henkirikos on tapahtunut tai onko vainajaa löydetty.



Poliisi on aiemmin kertonut, että esitutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että teko oli suunnitelmallinen ja siinä käytettiin erityistä raakuutta tai julmuutta.