Lähde kertoo: Britney Spears ja Elton John yllättäen yhteistyöhön – salaisen äänityssession tulos saatetaan julkaista pian

Poptähti Britney Spearsin , 40, kerrotaan pitäneen salaisen tapaamisen viime viikolla äänitysstudiossa musiikkilegenda Sir Elton Johnin , 75, ja tuottaja Andrew Wattin kanssa Beverly Hillsissä. He ovat työstäneet uutta versiota vuoden 1971 klassikkokappale Tiny Dancerista, jonka Universal Music julkaisee lähteiden mukaan todennäköisesti elokuussa 2022. Tiny Dancer on alun perin Elton Johnin kappale.

View this post on Instagram

Duettoversio on soitettu jo levy-yhtiölle, joka on lähteen mukaan todella innoissaan, koska kappale on niin hyvä. Levy-yhtiö on sanonut kappaletta kesän hittikappaleeksi.