Laava ylsi suositun kylpylän kynnykselle: Uusi purkaus värjäsi Reykjavikin punaiseksi

Islannin yleisradion RUV:n mukaan kyseessä on vuoden sisällä jo seitsemäs tulivuorenpurkaus Grindavikin kalastajakylän lähistöllä. RUV:n mukaan Grindavikin ja sen lähialueen asukkaita on evakuoitu.



RUV:n haastatteleman meteorologian laitoksen asiantuntijan Benedikt Ofeigssonin mukaan keskiviikkona alkanut purkaus on paljon pienempi kuin elokuussa nähty. RUV:n mukaan infrastruktuurista uhattuna on lähinnä Grindavikista pohjoiseen Reykjanesin niemimaan läpi kulkeva tie.



Lisäksi laava valtasi muun muassa turistien suosiman Blue Lagoonin parkkipaikan.



Keflavikin kansainvälinen lentoasema tiedotti torstaina, ettei purkauksella ole vaikutusta lentoihin.