La Palman tulivuori syöksi sisuksistaan vulkaanisen pommin – video näyttää, miten suuri järkäle on kyseessä

La Palmalla Cumbre Vieja -tulivuoresta purkautunut laava on peittänyt alleen jo lähes 900 hehtaaria. Myös tulivuoresta lentävä tuhka on aiheuttanut tuhoa lähiympäristölle maalla ja merellä. Tulivuori on purkautunut jo lähes puolitoista kuukautta.