Kysely: PK-yrityksen hallituksessa istuu tavanomaisimmin 53-vuotias mies

Hallitusten jäsenistä naisia on 29 prosenttia, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

– Huomiota herättävää on se, että suurissa, vähintään 250 työntekijän yrityksissä naisten osuus vastaajayritysten hallituksen jäsenistä on 40 prosenttia. Osuus on jopa hieman suurempi kuin naisten osuus suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa, mikä on 37 prosenttia, sanoo tiedotteessa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.