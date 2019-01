Kysely: Jos presidentti Niinistö liputtaisi Nato-jäsenyyden puolesta, joka toinen suomalainen tekisi saman

Tasaista kasvua

Presidentin Nato-kantaa tukevia vastaajia on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Muutos on kyselyn perusteella tilastollisesti merkittävä. Tukijoiden määrä on kasvanut tasaisesti runsaan kolmen kuukauden välein tehdyssä tutkimuksessa.