Kymmenientuhansien taloyhtiöiden tiedot uupuvat sähköisestä huoneistotietojärjestelmästä

Maanmittauslaitoksen mukaan järjestelmässä on tällä hetkellä tiedot noin 9 000 taloyhtiöstä, joista vanhempia eli ennen vuotta 2019 perustettuja yhtiöitä on noin 4 400. Suomessa on kaikkiaan yli 90 000 asunto-osakeyhtiötä.