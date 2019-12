Kymmeniä lapsia kuolee tai haavoittuu joka kuukausi Jemenin taisteluissa – miljoonat ihmiset nälänhädän partaalla

Tilanne on järjestön mukaan jatkunut vakavana, vaikka Jemenin konfliktin osapuolet neuvottelivat viime vuoden joulukuussa aselevon YK:n valvonnassa Tukholmassa.

Järjestön mukaan Hodeidan satamakaupungissa lapsiuhrien määrä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna, mutta taistelut ovat silti vaatineet tänä vuonna yli 50 lapsen hengen.

Taizissa kuolleiden lasten määrä on puolestaan yli kaksinkertaistunut.

Jemenin sisällissota on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Konfliktissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, joista valtaosa on siviileitä.