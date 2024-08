Kylmäävä kuvasarja Reetta Hurskeen viereltä – "Tunsin jonkun napsahtavan"

– En tiedä lainkaan, missä kunnossa jalka on. Menen nyt lääkintäryhmän tutkittavaksi. Toivon todella, että se olisi kunnossa.

Jenneke on juossut tällä kaudella 12,65 eli saman ajan kuin Lotta Haralan SE-lukemat. Jos Jenneken jalka on juoksukuntoinen, hänellä on mahdollisuus edetä semifinaaleihin keräilyeristä.