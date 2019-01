Kuva: Karanneet hevoset nelistivät Veeran työpaikan pihaan Mikkelissä – somepäivitys johdatti reissussa rähjääntyneiden konien jäljille

– Olin työvuorossa siinä rakennuksessa jonka pihaan hevoset tuli. Näin valvontakameroista ne pihalla. Hevosia oli kaksi. En ollut kovinkaan yllättynyt, koska lähistöllä on hevospaikkoja ja hevoset ovat aiemminkin karkailleet alueella, Salonen kertoo.

Onnellinen loppu pakkasesta huolimatta



– Poliisit eivät minun tietääkseni auttaneet, he jututtivat näitä ulkopuolisia auttajia, ja me käytiin myös jutulla heidän kanssaan siinä työpaikan pihalla. Nämä auttajat saivat hevoset kiinni. Ainakin niin annettiin ymmärtää, kun sinne puskaradion julkaisuun kirjoitettiin, että hevoset on saatu kiinni.