Kuuntele: Sotaa paenneiden ukrainalaislasten kuoro laulaa suomalaisyhtyeen joulusinglellä – "Suomalaiset ovat sydämellisiä"

Raisiolaislähtöinen S.I.G-yhtye on levyttänyt joulusinglen yhdessä sotaa paenneiden ukrainalaislasten kanssa.

Hyvä mieli, hyvä tahto -nimeä kantava joulusingle on tehty yhdessä Irina Varavinan johtaman Toivo-laulukuoron kanssa.

S.I.G auttaa Ukrainasta Suomeen paenneita ihmisiä yhdessä Joel Hallikaisen kanssa. Nyt takana on jo useita tukikonsertteja.

– Minun mielestäni Ukrainan asia on myös vähän Suomen asia. Ja henkilökohtaisella tasolla tämä on valtava tragedia. On lapsia ja tavallisia ihmisiä, jotka kärsivät, Hallikainen sanoo.

Rauhaa toivoen

Kuoronjohtaja Irina Varavina kertoo, ettei aluksi halunnut tulla Suomeen, koska ajatteli sen olevan kylmä maa.

– Sodan alkaessa huomasin, että suomalaiset ovat sydämellisiä ja heillä on hyvä, lämmin suhtautuminen meihin ukrainalaisiin. Nyt voin sanoa Suomen olevan yksi maailman lämpimimmistä maista, Varavina kertoo.

Varavina toivoo, että rauha saataisiin Ukrainaan alkavana vuonna. Joel Hallikaisen usko rauhaan on kova.

– Rauhan on tultava, aina lopulta rakkaus voittaa, Hallikainen sanoo.