Kuubassa kymmenille syytteet mielenosoitusten vuoksi

Mielenilmausten vuoksi kiinni otettujen tarkkaa määrää ei ole julkistettu, vaikka monet kuubalaiset ovat pyrkineet epätoivoisesti saamaan tietoa läheisistään. Riippumattomien tarkkailijoiden ja aktivistien julkaisemien listojen mukaan mielenosoituksien vuoksi kiinni otettuja on ainakin 600.

Kuuba on keskellä pahinta talouskriisiään kolmeen vuosikymmeneen, ja kansalaiset ovat olleet tuohtuneita muun muassa pitkistä ruokajonoista ja pahentuvista sähkökatkoista. Lisäksi maan koronatilanne on ollut pahentumaan päin ja Yhdysvaltain kauppasaarron alla olevassa maassa on ollut pulaa lääkkeistä koko pandemian ajan.