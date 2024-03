Kupliiko tässä esiin uusi saari?

Tutkijoiden mukaan purkaus voi synnyttää merelle uuden väliaikaisen saaren. Näin kävi myös edellisessä alueella tapahtuneessa purkauksessa, joka tapahtui Iwo Jiman rannikon lähellä. Nijimaksi nimetty saari on kuitenkin rannikkovartioston mukaa n nyt hävinnyt.

Iwo Jiman lähialue on ollut vulkaanisesti erittäin aktiivinen viime vuosien aikana. Rannikkovartiosto on antanut varoituksen alueella liikkuvalle meriliikenteelle.

Alue on tunnettu toisen maailmansodan tapahtumista, jossa liittoutuneet tekivät saarelle maihinnousun, ja valtasivat sen Japanin ankarasta vastarinnasta huolimatta.

Pulitzer-palkitun Joe Rosenthalin klassikkokuvaksi muodostunut Raising the Flag on Iwo Jima on peräisin kyseiseltä saarelta.