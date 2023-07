Kuopiossa liikkuu kaksi karhua lähellä asutusta

Kuopion Saaristokaupungissa on tehty havainto kahdesta karhusta, kertoi Itä-Suomen poliisi tiistaina. Karhut liikkuivat poliisin mukaan Jynkänvuoren ja Jynkänmäen maastossa. Poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin STT:lle, että havainnon karhuista teki ulkoilija tiistaina iltaseitsemän jälkeen.

Haasteena poliisilla on alue, jossa on vesistöä ja asuinaluetta. Lähellä on sekä omakotitaloja että kerrostaloja. Poliisi tarvitsee nyt työrauhaa tilanteen hoitamiseen.