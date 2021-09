Kuluttajien luottamus talouteen nousi lähes ennätyslukemiin – elinkeinoelämän luottamus puolestaan laski

– Kulutus ei jää ainakaan luottamuksesta kiinni, ja kotitalouksilla on myös aito mahdollisuus lisätä kulutusta, sillä palkkasumma on ollut reippaassa nousussa ja talletustileillä on runsaasti varoja korona-ajan säästöjen takia, arvioi Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiedotteessa.