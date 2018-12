Kuka murhasi Jamal Khashoggin? – CIA kertoo tänään senaattoreille tietonsa toimittajan murhasta

Videolla juttu aiheesta lokakuun puolivälistä. Saudi-Arabia on sittemmin myöntänyt Khashoggin kuolleen konsulaatissa.

Lehden mukaan CIA:n johtajan Gina Haspelin on määrä kertoa tänään senaattoreille, mitä tiedustelupalvelu tietää Khashoggin kuolemasta.

Presidentti Donald Trump on tyrmännyt tulkinnan ja sanonut luottavansa asiassa liittolaiseensa. Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen liittolainen, ja kruununprinssi on kiistänyt osuutensa murhaan.